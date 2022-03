»Znotraj ministrstva bomo ustanovili krizno skupno,« je po srečanju skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7, ki so zavrnile rusko zahtevo po plačevanju plina v rubljih, dejal nemški gospodarski minister Robert Habeck. Nemško gospodarsko ministrstvo je, kot je navedla francoska tiskovna agencija AFP, pojasnilo, da je prvi od treh korakov znotraj vladnega načrta preventivne narave in namenjen zagotovitvi zalog, medtem ko bi se šele pri tretjem koraku vlada vmešala s posegom v stanje na trgu. Pri tem bi vlada razdeljevala omejene zaloge plina, pri čemer bi energent prioritetno namenjala domovom in bolnišnicam.

Habeck je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da trenutne zaloge znašajo okoli 25 odstotkov zmogljivosti skladišč. Dodal je, da bi ustavitev dobave ruskega plina imela resne posledice, čeprav bi zaloge še naprej tekle po omrežju. »Smo v položaju, kjer vsaka prihranjena kilovatna ura pomaga,« je poudaril Habeck ter zasebne porabnike in podjetja pozval, naj kar se da omejijo porabo energije.

Rusija vztraja pri plačevanju v rubljih

Kremelj je v torek jasno sporočil, da se ne namerava ukvarjati z dobrodelnostjo in brezplačno zagotavljati plina Evropi, če države članice EU zanj ne bodo želele plačevati v rubljih, kot je pretekli teden napovedal ruski predsednik Vladimir Putin. Odgovorni v Rusiji za prehod na plačila v ruski valuti mu morajo o za to potrebnih ukrepih poročati do četrtka. Skupina G7 je sicer sporočila, da je ta ruska zahteva nesprejemljiva in tudi Habeck je danes znova poudaril, da gre pri tem za kršitev pogodbe, na kar ne bodo pristali.

Nemčija je sicer močno odvisna od ruske energije, pred vojno je bilo 55 odstotkov zalog plina dostavljenih po plinovodih iz Rusije. Po izbruhu vojne pa je Nemčija sprejela načrt o zmanjšanju odvisnosti od ruskega plina, pri čemer bi izvajala politiko raznolikosti dobave in več investirala v obnovljive vire energije. Se pa Nemčija do zdaj še ni popolnoma odpovedala ruskim dobavam energentov. Pretekli teden je namreč tudi nemški kancler Olaf Scholz opozoril, da bi prekinitev oskrbe z ruskimi energenti z danes na jutri tako Nemčijo kot celo Evropo pahnila v recesijo.

Morawiecki napoveduje ustavitev uvoza ruske nafte in plina do konca leta

Poljski premier Mateus Morawiecki je danes napovedal, da bo Poljska prenehala uvažati ruski premog najpozneje do maja letos, nafte in plina pa do konca leta. V torek je vlada sprejela sklep o uvedbi popolnega embarga na uvoz premoga iz Rusije, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Morawiecki je na današnji novinarski konferenci povedal, da je Poljska zahvaljujoč obnovljivim virom energije že sedaj v velikem deležu neodvisna od ruskih ogljikovodikov. »Naredili bomo vse, da se do konca leta odmaknemo od ruske nafte... Zahvaljujoč obnovljivim virom energije bomo postali neodvisni od ruske nafte, ruskega plina,« je dejal. Po njegovih besedah bo Poljska nadomestila izpad od uvoza ruskega plina prek svojega plinskega terminala Swinoujscie, Baltskega plinovoda in plavajočega plinskega terminala blizu Gdanska.

Morawiecki je še povedal, da so poljski načrti glede uvoza iz Rusije najbolj smeli v EU, in se pritožil, da druge države »ignorirajo« ruski vojaški napad na Ukrajino in še vedno uvažajo ruske energente. Evropsko komisijo je zato pozval, naj uvede davek na ruske ogljikovodike. »Močno si bom prizadeval za to idejo v Evropski uniji, da bo položaj pravičen z vidika tržne konkurence,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal premier. Omenjeni davek je po njegovih ocenah nujen, ker Nemčija in druge evropske države ne ustavljajo uvoza ruskih energentov, ki veljajo za cenejše.