Dve leti stara mačka se je prvi družini odločila pridružiti, ko je sedanja prva dama Jill Biden leta 2020 v kampanji pred predsedniškimi volitvami nastopila v Pensilvaniji. Takrat je muca med njenim nastopom skočila na oder in, kot navaja tiskovni predstavnik Bidnove Michael LaRosa, naredila velik vtis, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Takratni lastnik mačke je po navedbah Bele hiše videl posebno vez, ki sta jo spletli Bidnova in žival, ter se odločil, da Willow sodi v Belo hišo.

Ime je mačka dobila po kraju Willow Grove, kjer se je skotila. Gre za prvo muco v Beli hiši od administracije Georgea Busha mlajšega.

Willow se sedaj navaja Bele hiše s pomočjo svojih najljubših igrač, priboljškov in z raziskovanjem prostorov, so pojasnili v administraciji. Belo hišo deli z mladim nemškim ovčarjem Commanderjem, ki so ga Bidnovi dobili konec lanskega leta. Kako se živali razumeta, še ni znano.

Ameriški predsednik Joe Biden in njegova soproga sta sicer v Belo hišo že pripeljala dva odrasla nemška ovčarja, a je eden od njiju, Champ, lani poginil, drugega, Majorja, pa so poslali živeti k družinskim prijateljem, potem ko je v Beli hiši nekajkrat napadel osebje.

Kosmata novica je v petek zjutraj presekala sicer napeto vzdušje v Beli hiši, ki ga narekujejo napetosti z Rusijo, vse višja inflacija in trmasta pandemija covida-19.