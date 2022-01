In ker ne grgramo, raje kvačkamo! Ne verjamete? Slovenske kvačkarice se bodo s projektom skupine Slovenija kvačka, v katerem so izdelale tisoč kvačkanih izdelkov, od tega tudi grbe vseh 212 slovenskih občin, vpisale v Guinnessovo knjigo rekordov, je včeraj poročala Slovenska tiskovna agencija. In še, kvačkarice so s projektom povezale Slovenijo. Pa dobro, če ni drugega…