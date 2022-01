Iz Bele hiše so sporočili, da je Biden v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v četrtek dejal, da »obstaja velika možnost« ruskega napada na Ukrajino v februarju. Tiskovna predstavnica sveta za nacionalno varnost Bele hiše Emily Horne je ob tem spomnila, da je Biden to že povedal javno in da ZDA na to opozarjajo že mesece, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Biden je v pogovoru znova potrdil pripravljenost ZDA in njenih zaveznic na odločen odgovor v primeru ruskega napada. Znova je tudi izrazil podporo Ukrajini ter zavezanost njeni suverenosti in ozemeljski celovitosti.

Ukrajinskemu kolegu je tudi povedal, da ZDA preučujejo dodatno makroekonomsko podporo za pomoč ukrajinskemu gospodarstvu, so v sporočilu za javnost zapisali v Beli hiši.

Zelenski je tvitnil, da sta govorila o »nedavnih diplomatskih prizadevanjih za zmanjšanje napetosti in se dogovorila za skupno delovanje v prihodnje«. Govorila sta tudi o možni finančni podpori njegovi državi.

V primeru ruskega napada Nemčija ne bo zagnala rusko-nemškega plinovoda Severni tok 2 Visoka predstavnica ameriškega zunanjega ministrstva Victoria Nuland je pred tem v četrtek izrazila prepričanje, da v primeru ruskega napada Nemčija ne bo zagnala rusko-nemškega plinovoda Severni tok 2. To je dejala potem, ko je nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock v nemškem parlamentu povedala, da nemška vlada z zahodnimi zaveznicami v primeru ruskega napada na Ukrajino pripravlja »paket močnih sankcij, ki pokrivajo več vidikov, tudi Severni tok 2«. Na vprašanje, na čem temelji prepričanost ZDA, je Victoria Nuland odgovorila, da nemški regulator plinovoda še ni testiral niti potrdil. »V sodelovanju z Nemčijo si bomo prizadevali, da se plinovod ne bo premaknil naprej,« je dejala.. Plinovod Severni tok 2 teče iz Rusije do Nemčije po Baltskem morju. Septembra lani so ga dokončali, vendar še ne deluje, ker ga zaradi pravnih razlogov blokira nemški regulator na področju energetike BNetzA. Ta ocenjuje, da bi se postopek odobritve plinovoda lahko zavlekel do druge polovice letošnjega leta. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je medtem v pogovoru za ameriški CNN v četrtek dejala, da v primeru sankcij proti Rusiji »ni nič izključeno«. Možni so tako izključitev Rusije iz globalnega sistema za nadzor bančnih transakcij Swift, kot tudi ukrepi glede Severnega toka 2. Izpostavila pa je, da si Evropa prizadeva za rešitev s pogajanji, a se pripravlja tudi na najhujše. Nemčija je vztrajala pri omenjenem plinovodu z Rusijo kljub skrbem, da bo zmanjšal vpliv Ukrajine, ker je Moskvi omogočil, da jo obide. Nemške zaveznice se tudi bojijo, da se bo z njim povečala odvisnost Evrope od ruskih zalog zemeljskega plina. V prizadevanjih za rešitev rusko-ukrajinske krize, ki jo je sprožilo rusko kopičenje vojske na ukrajinskih mejah, so ZDA v četrtek zahtevale sklic javnega zasedanja Varnostnega sveta ZN. Sklic prvega zasedanje o tej krizi od njenega izbruha so zahtevali za ponedeljek. Govorili naj bi o kopičenju ruske vojske na ukrajinskih mejah, je povedala ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Linda Thomas-Greenfield.