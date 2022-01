Tožniki, stari od 17 do 27 let, so živeli na območju Fukušime, ko je močan potres 11. marca 2011 sprožil cunami, ki je povzročil jedrsko nesrečo. Danes so njihovi odvetniki na okrožnem sodišču v Tokiu vložili tožbo proti podjetju Tepco. Zahteva skupno 5,4 milijona dolarjev odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Strokovni odbor, ki ga je ustanovila regionalna vlada, sicer ni priznal povezave med izpostavljenostjo sevanju zaradi nesreče in rakom na ščitnici. Vprašanje, ali takšna povezava obstaja, pa bo verjetno postalo osrednja točka tožbe.

Stroka: Višja stopnja raka na ščitnici verjetno posledica strožje diagnostike Lani objavljeno poročilo Združenih narodov ugotavlja, da jedrska nesreča v Fukušimi desetletje po katastrofi neposredno ne škoduje zdravju lokalnih prebivalcev. Znanstveni odbor ZN za učinke atomskega sevanja pa je ugotovil, da je bila višja stopnja raka na ščitnici, odkrita med otroci izpostavljenimi sevanju, verjetno posledica strožje diagnostike. Kljub temu odvetniki tožnikov trdijo, da rakova obolenja, za katerimi je zbolela skupina, niso bila dedna. Zatrjujejo, da je zelo verjetno, da je bolezen povzročila izpostavljenost sevanju. »Ko so mi povedali, da imam raka, so mi jasno sporočili tudi, da ni nobene vzročne povezave,« je na tiskovni konferenci po vložitvi tožbe dejala ena od tožnic. »Odkar sem zbolela, sem bila prisiljena dati prednost svojemu zdravju,« je dejala in dodala, da je bila primorana pustiti službo, da bi se osredotočila na zdravljenje. Tožniki so bili v času nesreče stari od šest do 16 let. Rak na ščitnici so jim diagnosticirali med letoma 2012 in 2018. Dvema so že odstranili del ščitnice, štirim pa v celoti odstranili in bodo morali do konca življenja jemati hormonska zdravila.