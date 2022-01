Pri košarkarski Cedeviti Olimpiji znova stara pesem. Kot že tolikokrat so Ljubljančani s predstavo na eni tekmi navdušili in nakazali, da bi se stvari lahko obrnile, nato pa že na naslednji povsem razočarajo. Odlični igri s Crveno zvezdo je včeraj sledilo mučenje proti Bourgu v evropskem pokalu in na koncu povsem zaslužen poraz. Moštvo trenerja Jurice Golemca tudi konec januarja še naprej deluje kot neuigran orkester, ki se bo moral do konca rednega dela evropskega pokala še pošteno namučiti, da si bo izboril mesta v izločilnih bojih.

Še preden so košarkarji Cedevite Olimpije sinoči zakorakali v dvorano Ekinox v Bourgu, so prejeli razveseljivo novico. Prvi strelec gostiteljev C. J. Harris je bil pozitiven na testu na koronavirus, kar je pomenilo, da soigralcem ne bo mogel pomagati. Ljubljančani so v obračun krenili spodbudno in brez težav prihajali do ugodnih položajev. Predvsem je bil navdahnjen Yogi Ferrell, ki je v prvih desetih minutah dosegel 10 točk. Nekoliko je skrbela le obramba, saj so košarkarji francoskega moštva z dobrim kroženjem žoge brez težav prihajali do odprtih metov. A kot že tolikokrat v letošnji sezoni so igralci trenerja Jurice Golemac naenkrat ugasnili. Po težavah s semaforjem pred drugo četrtino, ki se je začela z nekajminutno zamudo, so povsem razpadli in grešili v vseh pogledih. Težko so si ustvarjali izdelane položaje za mete, izgubljali so žoge, v obrambi pa bili povsem brezzobi. V drugih desetih minutah so tako dosegli vsega pet točk, vse Jacob Pullen, v celotnem prvem polčasu pa izgubili kar deset žog, medtem ko na drugi strani Bourg le eno.

Zaostanek 12 točk pred drugim polčasom je bil glede na razmere tako še ugoden in ne previsok, da gostje ob drugačnem pristopu ne bi imeli pravice razmišljati o preobratu. In pristop je dejansko bil povsem drugačen. Z delnim izidom 12:0 je Olimpija sredi tretje četrtine zaostajala le še za dve točki. Voz Ljubljančanov je vlekel Jaka Blažič, ki je bil v prvem polčasu brez točke, v tretji četrtini pa jih je zbral 13. Zmaji so nato nekoliko popustili, a bili vztrajni in se sredi zadnje četrtine znova približali, nato pa po zaslugi Pullnove povsem neodgovorne obrambe vse zapravili in utrpeli nov poraz.

»Nismo igrali s pravo energijo in očitno je bilo, da se nam po tekmi s Crveno zvezdo ni uspelo regenerirati. V prvem polčasu smo naredili samo šest osebnih napak in nismo bili agresivni. V tretji četrtini smo se pobrali, a to na tej ravni ni dovolj. Tudi 19 izgubljenih žog je absolutno preveč,« je povedal Jurica Golemac.

Evropski pokal, 11. krog, drugi izidi v skupini B: Ulm – Virtus 84:68, Valencia – Budućnost 103:76, Gran Canaria – Promitheas sinoči, Bursaspor – Venezia prestavljeno, vrstni red: Valencia 8-3, Gran Canaria 7-2, Budućnost 7-4, Virtus 6-4, Ulm 6-5, Bourg 4-7, Venezia 4-5, Olimpija 3-7, Bursaspor 3-6, Promitheas 2-7.