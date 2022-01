Pri iskanju primernega smučišča se družina običajno prilagaja najmlajšemu članu, saj so prvi smučarski zavoji, ki so narejeni v prijetnem okolju, najpomembnejši. Zbrali smo nekaj predlogov, kam z družino na smučanje.

Smučišče Kranjska Gora V zimskem času ponuja Kranjska Gora odlično smučišče in sankališče. Zaradi svoje tradicije in ponudbe velja za številko ena med družinam prijaznimi smučišči in je primerna tako za popolne začetnike kot napredne smučarske navdušence in seveda starše. Smučišče ima do zgodnjega popoldneva obilico sonca. Celotno dogajanje se v Kranjski Gori odvija na »glavni plaži«, kjer sta na voljo dva krajša tekoča trakova za otroke, vratca in Kekec ter prijatelji. Ob njih je pas z dvema zelo položnima progama, primernima za prve korake na snegu.

Senožeta, Srednja vas v Bohinju Prednost smučišča sta preprost dostop in dodatna ponudba. Poleg otroške vlečnice, primerne za predšolske otroke, bodo malo bolj vešči lahko uporabili tudi sidro. Ob smučišču so urejeni tudi tekaška proga, manjše drsališče in sankališče. Ob vznožju smučišča je manjša okrepčevalnica s preprostimi jedmi.

Smučarske naprave pri Hotelu Jelka, Pokljuka Smučišče je primerno tako za začetnike kot za odrasle in starejše smučarje. Za najmlajše sta na smučišču Jelka dve vlečnici za otroke, kjer bodo s pomočjo usposobljenih smučarskih učiteljev hitro osvojili smučarske zavoje in spoznali veselje do smučanja. Urejeno je tudi sankališče.

Smučišče Rogla Rogla velja za snežno igrišče na prostem in je več kot primerna za družine z otroki vseh starosti in nivoji smučanja. Tu boste našli otroški snežni park, ki ga sestavljajo zabavni vrtiljak, igrivi tekoči trak in poligonske ovire, ki malemu smučarju predstavljajo izziv in pridobivanje smučarskih veščin skozi igro. V parku smučarji spoznajo tudi Zlodeja, vabljeni pa so tudi smučarji invalidi. Za malo večje otroke in tiste, ki se učijo prvih resnih zavojev, je primerna vlečnica Uniorček ali Mašinžaga.

Smučišče Rudno pri Železnikih Smučišče Rudno leži v Selški dolini, streljaj od Železnikov v smeri proti Rudnemu oziroma Dražgošam. V spodnjem delu smučišča je urejen otroški smučarski park z vlečnico in pripadajočo lahko progo. V sklopu otroškega smučarskega parka se lahko otroci zabavajo na različne načine – od sankanja, dričanja, valjanja po snegu do prvih smučarskih zavojev in samostojne uporabe otroške vlečnice.