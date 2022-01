Prestolnici Kirgizistana in Uzbekistana, Biškek in Taškent, ter kazahstansko gospodarsko središče Almaty so utrpeli izpad električne energije v času kosila po lokalnem času. Mediji in uradniki medtem sporočajo, da se je izpad električne energije razširil tudi drugod po teh treh državah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uzbekistansko ministrstvo za energijo je v izjavi na Telegramu objavilo, da je do izpada električne energije prišlo zaradi nesreče v električnem omrežju Kazahstana. Ta je povzročila »nenadne spremembe napetosti in frekvence na 530 vodih iz Kazahstana,« so dodali.