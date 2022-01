V luči kitajskega vdora je tajvansko obrambno ministrstvo v nedeljo mobiliziralo svoja letala, ki so oddajala opozorila, in namestilo obrambne raketne sisteme, da bi sledili letalom, ki so vstopila v njihovo območje. Med kitajskimi bojnimi letali je bilo 24 lovcev J-16, 10 lovcev J-10 in en bombnik H-6 z jedrskimi zmogljivostmi.

Še vedno pa ni jasno, zakaj je Kitajska izvedla tako obsežno enodnevno misijo. Vdor se je sicer zgodil tik pred pomorskimi vajami ZDA in Japonske v Filipinskem morju, na območju, ki vključuje tudi vode vzhodno od Tajvana.

Deset ladij ameriške mornarice, vključno z letalonosilkami USS Carl Vinson in USS Abraham Lincoln, je od 17. do 22. januarja sodelovalo na vajah z Japonsko za učinkovito odvračanje in odzivanje na grožnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.