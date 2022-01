»Mislim, da je gospod Janša naredil veliko napako s tem, da je Tajvan razglasil kot glavno izhodišče za gospodarske posle,« je na novinarsko vprašanje odgovoril Jelinčič.

Opozoril je na pomen Kitajske kot ključnega akterja v mednarodni skupnosti, »še posebej sedaj, ko se povezuje z Rusijo, Indijo ter celotno azijsko regijo z namenom postati nekakšen nasprotni pol ZDA«.

»Takšne napake bodo škodovale Sloveniji in njenemu gospodarstvu. Predvsem pa se takšnih odločitev ne sprejema na vrat na nos, četudi smo s tem ugodili ZDA,« je dodal.

Premier Janša je namreč v ponedeljek v pogovoru za indijsko televizijo razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o izmenjavi predstavništev. Hkrati je bil zelo kritičen do Kitajske zaradi prepočasnega obveščanja o grožnji koronavirusa.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so izjave slovenskega premierja glede Tajvana že obsodili in jih označili za nevarne.

Prihodnji petek bo sicer o Janševih izjavah na zahtevo koalicije KUL razpravljal zunanjepolitični odbor DZ. Predlagatelji seje menijo, da bi lahko imele Janševe izjave dolgoročne posledice na odnose z azijskimi državami in so v neskladju z dolgoročno strategijo slovenske zunanje politike.

Zaradi Janševih izjavo so nekatera slovenska podjetja, ki delujejo na kitajskem trgu, že prejela odzive partnerjev. Kot so v četrtek pojasnili v Slovensko-kitajskem poslovnem svetu, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije, prihaja do preklicev pogodb in tudi do izstopov iz dogovorjenih naložb.