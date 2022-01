Na družbenih omrežjih razkrivajo vsebino sporočil učiteljev z eAsistenta

Na enem od profilov na družbenih omrežjih učenci in dijaki delijo zasebno komunikacijo, ki jo imajo učitelji in ravnatelji njihove šole z njihovimi starši, z objavami pa nemalokrat razkrivajo tudi osebne podatke. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za škodljivo in celo kaznivo početje.