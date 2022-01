Turistično gostinska zbornica Slovenije poziva k takojšnji dodatni pomoči turističnemu gospodarstvu zaradi posledic epidemije covida-19. Na vlado ter na ministrstvi za gospodarstvo in za delo je naslovila zahtevo po takojšnjem izplačilu že večkrat obljubljenega dodatka za turizem podjetjem z največjim izpadom prihodkov.

Ukrep izplačila dodatka za turizem podjetjem z največjim izpadom prihodkov pričakujejo že 10 mesecev, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v zbornici, ki meni, da bi moral prag znašati največ 50 odstotkov prihodkov manj kot v 2019. Glede na ponovno zaustavitev poslovanja kot posledice epidemioloških razmer je zbornica še enkrat pozvala tudi k vnovični uporabi ukrepa skrajšanega delovnega časa.

V zbornici so prepričani, da bodo le na ta način številna podjetja lahko nadaljevala s poslovanjem. Medtem ko je velika večina panog slovenskega gospodarstva že izšla iz krize, pa za turizem to še zdaleč ne velja.

Poslovanje podjetij je še skoraj onemogočeno

»V turističnem gospodarstvu ponovno z veliko zaskrbljenostjo spremljamo izjemno slabe podatke o velikem obsegu okužb s koronavirusom. Takoj po začetku večanja števila okužb je na domačem in tujih trgih prišlo do množične odpovedi rezervacij, novih povpraševanj in rezervacij pa je le malo,« so poudarili.

Glede na napovedi strokovnjakov bo zelo visoko stanje okužb prisotno še precej časa. Ob tem so na zbornici spomnili, da v letih 2020 in 2021 zaradi epidemioloških razmer devet mesecev in pol niso poslovali, zaradi česar so nekateri segmenti turizma in veliko število turističnih podjetij še vedno na skrajnem robu preživetja - k temu je pripomogla tudi dolgotrajna uvrstitev Slovenije med epidemiološko najslabše države v Evropi.

»Zadnje napovedi kažejo, da bo poslovanje podjetij še naprej bistveno omejeno, skoraj onemogočeno,« so izpostavili v zbornici, ki je med večjimi in srednje velikimi člani izvedla anketo o primerjavi mesečne zasedenosti zmogljivosti v prvi polovici leta za obdobje od leta 2019 do leta 2022.

V anketo je bilo vključenih 6607 sob v hotelih različnih segmentov turizma in iz različnih regij, zbornica pa ugotavlja »resno zaskrbljujoče« podatke. V primerjavi z zadnjim normalnim letom poslovanja, torej letom 2019, podjetja ocenjujejo, da je zasedenost v povprečju za približno polovico nižja. V določenih segmentih turizma, kot so mestni hoteli, poslovni turizem in turistične agencije, je stanje še precej slabše.