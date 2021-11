Počivalškov turizem

Prebrali smo, da je neodvisni turistični ocenjevalec Terry Stevens, ki ima sicer tudi nepogrešljivo titulo ambasadorja slovenskega turizma 2020, objavil knjigo Wish You Were Here, v kateri je opisal 50 najlepših mest v Evropi in med njimi tudi nekaj slovenskih mest ali kar območij. Seveda je veliko vprašanje, za koga je Stevens tako pomemben, saj je na svetovnem spletu mogoče najti predvsem slovenske članke o njegovi sicer angleški knjigi, a pustimo ta detajl.