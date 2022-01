Galerija Božidar Jakac: Obisk galerije se vsako leto povečuje

V muzejskem kompleksu, Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, so kljub minulemu letu, zaznamovanem s covidnimi ukrepi, zadovoljni s svojim delovanjem in obiskom. Na ogled so postavili vse svoje zbirke ter oživili tudi park skulptur Forma viva na prostem.