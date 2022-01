»Iz dneva v dan beležimo nove rekorde novo okuženih, saj je nova različica virusa tudi do trikrat bolj kužna, a k sreči manj nevarna. Laboratoriji, ki opravljajo PCR-testiranje, so na robu zmogljivosti. Strokovnjaki z Inštituta Jožefa Stefana napovedujejo, da bomo vrh tega vala dosegli šele konec tega meseca oziroma v začetku naslednjega. Kdaj bo prišlo do umiritve, si nihče ne upa napovedati. Dosedanje izkušnje s covidom so nam pokazale, da se virus umiri v poletnem času,« so v Jelinčičevi stranki SNS v sredo na spletni strani obrazložili pobudo predsedniku Borutu Pahorju, naj zamakne prihajajoče parlamentarne volitve na zadnji možen datum 5. junija.

Pahor se je medtem prav danes sestal z državno volilno komisijo (DVK) in jo obvestil, da namerava parlamentarne volitve razpisati za 24. april. V sporočilu za javnost po sestanku s predsednikom DVK Petrom Golobom so na spletni strani urada predsednika republike zapisali, da se je Pahor s predstavniki poslanskih skupin o razpisu volitev pogovarjal že na začetku novembra, ko so se z izjemo SNS strinjali, da je najboljša izbira za volitve prvi možni datum, to je konec aprila. Odlok o razpisu volitev namerava predsednik tako podpisati 9. februarja, volilna opravila pa se bodo pričela 14. februarja.

Na pobudo SNS se je medtem že odzval del javnosti, ki v tej potezi vidi začetek otipavanja terena koalicije, ki da želi podaljšati svoj mandat. Na Inštitutu 8. marec so v odgovor na pobudo sprožili peticijo . Do predloga so kritični tudi v opozicijskih strankah. »Tovrstni predlogi so le način za podaljševanje kaosa, konflikta in korupcije, kupovanje časa za nevarno vladno agendo in način za še nekaj poslanskih plač. Jelinčič je pripraven komunikator takšnih vladnih idej,« so se odzvali v SD. V LMŠ med vrsticami predloga vidijo strah pred volitvami in voljo ljudstva s strani vladajoče koalicije in njihovih podpornikov. »Volitve so edina pot, da državo postavimo nazaj v normalnost, zato se morajo zgoditi čimprej,« so prepričani. Z LMŠ se strinjajo tudi v SAB: »Na teh prelomnih volitvah po letu 1991 bodo volivci glasovali bodisi za avtokratski blok stranke SDS s partnerji, bodisi za demokratično opozicijo, povezano v KUL. Brez teh dveh blokov ne bo nove vlade.«

Ni razloga za dvom v transparentnost volitev

Služba DVK je Zadergalov predlog, ki je bil po naših podatkih zavrnjen s štirimi glasovi proti in dvema za, pridobila že na začetku decembra lani in se do njega tudi izčrpno opredelila. Da je volilni proces v Sloveniji dobro urejen in transparenten, navajajo, kar da dokazuje tudi dejstvo, da opazovalne misije Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) oziroma Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODHIR) v svojih treh dosedanjih poročilih o opazovanju izvedbe volitev v Sloveniji niso opozorile na morebitne pomanjkljivosti glede transparentnosti volitev.

Med drugim služba DVK v mnenju izpostavlja še, da je sedanja ureditev nekaj povsem običajnega v evropskem prostoru. Iz odgovorov iz tujine, ki jih je pridobila, namreč izhaja, da v nobeni od držav, ki so se odzvale (Hrvaška, Luksemburg, Litva, Češka, Belgija, Avstrija), zapisnikov volilnih organov o izidu glasovanja na voliščih ne objavljajo javno. »Iz odgovorov tudi izhaja, da pa v tistih državah, ki imajo vzpostavljene ustrezne informacijske sisteme, na dan glasovanja objavljajo izide volitev na ravni volišč in da to postaja standard,« dodajajo. Državna volilna komisija je še sklenila, da bodo v zvezi z glasovanjem volivcev v karanteni ali izolaciji prihodnji teden organizirali sestanek z ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in strokovno skupino.