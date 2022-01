Na podlagi novele Zpiz-2I, ki je v uveljavi od 1. maja lani, se je za moške skrajšalo prehodno obdobje, v katerem se bo njihov odmerni odstotek za izračun pokojnine izenačil z ženskim. V letu 2022 se za moškega izračuna za 40 let pokojninske dobe starostna pokojnina tako, da se od pokojninske osnove odmeri 61,5 odstotka, že naslednje leto pa se bo odmerni odstotek izenačil z ženskim na 63,5 odstotka. Tako smo ena redkih držav, ki dejansko izboljšujejo način izračuna javne pokojnine, kar je dobrodošlo za posameznike, na drugi strani pa povečujemo dolgoročne izdatke pokojninske blagajne.

Na novo je določena tudi višina najnižje pokojnine, in sicer v višini 29,5 odstotka od najnižje pokojninske osnove, kar od 1. maja 2021 znaša 279,56 evra. Zagotovljena pokojnina po novem znaša 620 evrov, v prihodnje pa se bo usklajevala tako kot pokojnine. Do zagotovljene pokojnine so upravičeni tisti, ki so izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine in so dopolnili pokojninsko dobo v enaki dolžini, kot je predpisana za pridobitev starostne pokojnine pri najnižji starosti.

Tudi v letu 2022 ostaja izračun pokojninske osnove nespremenjen in se upošteva osnove iz katerih koli zaporednih 24 let pokojninskega zavarovanja od leta 1970, ki so za zavarovanca najugodnejša.

Pogoji za upokojitev ostajajo enaki

Splošni pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine letos ostajajo enaki in za pridobitev starostne pokojnine mora zavarovanec, ne glede na spol, hkrati izpolnjevati pogoja starosti in pokojninske dobe: starost 60 let in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali starost 65 let in najmanj 15 let zavarovalne dobe.

V določenih primerih je mogoče pravico do starostne pokojnine pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, za katerega je zavarovanec skrbel v prvem letu njegove starosti, služenja obveznega vojaškega roka ali vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.