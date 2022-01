»Pred nami so določilne državnozborske volitve. Zaupanje v politiko se je v zadnjih dveh letih občutno znižalo. Ljudje so naveličani populizma, sprenevedanj, praznih obljub, neopredeljene tako imenovane sredine in praznih političnih fraz. Dovolj imamo, da se vse vrti samo okoli tega, kdo si obeta kakšen stolček ali privilegij. Dovolj imamo trgovanja z glasovi, afer in skrivnih kupčij,« je uvodoma povedala Tea Jarc, predsednica Sindikata Mladi plus,

Kot je dejala, se v Iniciativi Glas ljudstva govori o vsebini. »Tu smo, da odpiramo pomembna družbena vprašanja, izpostavljamo probleme in predlagamo jasne in izvedljive rešitve. Dovolj imamo tega, da se nas ne sliši in da se ne upošteva glasu ljudstva. Zato smo oblikovali politične zahteve, ki predstavljajo drugačno politiko. Tako, ki bo v ospredje postavila ljudi in okolje, ne pa kapital,« je poudarila.

138 zahtev iz 11 tematskih področij

Jarčeva je pojasnila, da so skozi več mesecev na petkovih protestih, preko javnih tribun, strokovnih posvetov in s sodelovanjem vseh udeleženih organizacij oblikovali 138 zahtev, ki so razdeljene med 11 tematskih področij - od reforme političnega sistema in demokracije prek izobraževanja in znanosti, zdravstva, zelene infrastrukture in zaščite narave ter stanovanjske problematike, do dostojnega dela in socialnih pravic, kulture in medijev, vladavine prava, gospodarstva in javnih storitev. Med njimi je, kot je dodala, tudi 30 prednostnih zahtev, ki bi jih bilo po oceni predlagateljev nujno realizirati do konca leta 2022. Po njenih besedah gre za strokovne zahteve, ki naslavljajo ključne izzive za prihodnost Slovenije in hkrati predstavljajo nabor vprašanj, ki so pomembna za volivceke pri odločanju na prihajajočih volitvah.

»Zahteve so nastajale skozi več mesecev intenzivnega kolektivnega sodelovanja, preverjanja in usklajevanja. Oblikovane so bile od spodaj navzgor; preko protestov, ljudskih skupščin, programske usmeritev organizacij in dela strokovnjakov. Novembra smo predstavili 96 osnovnih predlogov in odprli dvomesečno javno razpravo, preko katere so ljudje lahko podajali svoje predloge, komentarje, organizirali smo štiri tematske ljudske tribune in nabirali mnenja ljudi iz cele Slovenije,« je povedala Tea Jarc.

Kot je dejala, so njihove zahteve skupno delo zelo raznolikih organizacij ter mnogih posameznikov in posameznic. »Prvič v zgodovini se je tako veliko in tako zelo raznolikih organizacij ter posameznikov povezalo ter vzpostavilo aktivno sodelovanje in zavezništvo,« je opozorila Jarčeva.

Iniciativo Glas ljudstva sestavlja več kot 100 organizacij civilne družbe, med drugim Greenpeace Slovenija, Transparency International Slovenija, Amnesty International Slovenija, PIC - pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Sindikat novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, Slovenska filantropija, Sindikat Mladi+, Inštitut 8. marec, Umanotera...