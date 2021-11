Ob 17. uri so se v središču Ljubljane, na Prešernovem trgu začeli zbirati petkovi protestniki. Danes napovedujejo začetek »predvolilne kampanje ljudstva, ki bo od spodaj navzgor oblikovala politično agendo za našo skupno prihodnost«.

Član protestne ljudske skupščine, ki se je oblikovala okoli petkovih kolesarskih protestov, Jaša Jenull je na protestu povzel nekaj zahtev, ki jih je pripravil Glas ljudstva. Od političnih strank bodo med drugim zahtevali odgovore na vprašanja, kot so, ali bodo odpravili posledice vse škodljive zakonodaje, ki je bila sprejeta v zadnjem letu, ali bodo poskrbeli za nestrokovno kadrovanje in kaj konkretno bodo politiki naredili za zaščito javnih medijev.

Glas ljudstva zahteva možnost za preklic parlamenta in do leta 2030 opustitev premoga ter 100-odstoten prehod k obnovljivim virom energije. Opozorili so, da Slovenci potrebujejo dvig minimalnih plač in pokojnin ter 30.000 neprofitnih stanovanj do leta 2030. V Sloveniji je treba pravično obdavčiti kapital, okrepiti nadzorne funkcije in ukiniti dodatno zdravstveno zavarovanje. Prepovedati je treba tudi kandidiranje in opravljanje javne funkcije politikom in drugim nosilcem političnih funkcij, ki so pravnomočno kazensko obsojeni.

Jenull je poudaril, da ne bodo ustanovili nove stranke, bodo pa zahtevali, da obstoječe stranke odgovorijo na vprašanja in se do njih konkretno opredelijo.

Predsednica sindikata Mladi plus Teja Jarc je zbrane pozvala, naj se pridružijo iniciativi Glas ljudstva, da zagotovijo politiko, ki bo delala v dobrobit ljudi. Zbrane je nagovorila tudi pesnica in pisateljica Svetlana Makarovič in dejala, da je »čas na naši strani in tudi čast je na naši strani, počasnimi koraki, a zanesljivo, se bližamo svobodi«.