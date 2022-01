Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je vlada med izjeme od napotitve v karanteno na domu umestila tudi tiste, ki so zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu ter vzgoji in izobraževanju. Ob tem se bodo morali zaposleni po tveganem stiku z okuženo osebo sedem dni vsakodnevno testirati bodisi s hitrimi testi za samotestiranje bodisi pri izvajalcih hitrega testiranja. Hkrati bodo morali pri delu uporabljati zaščitne maske tipa FFP2, je na današnji novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Med izjeme bodo po novem ob stiku spadali tudi predšolski otroci, učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, če bo do visoko tveganega stika prišlo v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa. Tudi navedeni se morajo v obdobju sedem dni vsakodnevno testirati.

Ob tem še naprej kot izjeme veljajo osebe, ki so prejele poživitveni odmerek, osebe, ki so covid-19 prebolele pred več kot 10 dnevi in hkrati od tega ni preteklo več kot 45 dni, ter osebe, ki so polno cepljene in so hkrati prebolele covid-19.

Šolski oddelek bodo po novem napotili v karanteno, če bo število okužb s koronavirusom v posameznem oddelku v obdobju 14 dni preseglo 30 odstotkov glede na vse učence v posameznem oddelku. Enako velja za predšolske otroke, s to razliko, da se pri njih samotestiranje ne bo izvajalo.

»Izjeme od karantene, ki so bile sprejete 10. januarja, so superiorne. To pomeni, da na primer učitelj, ki je polno cepljen, ne spada v nove izjeme, ki se morajo testirati na delovnem mestu, ampak v izjeme od karantene, ker je polno cepljen,« je pojasnil minister za zdravje. To torej pomeni, da za takšno osebo sedemdnevno testiranje ni obvezno.

»S tem zagotavljamo, da najpomembnejši in najbolj vitalni ter ranljivi deli družbe še naprej karseda nemoteno delujejo. Hkrati verjamem, da s temu ukrepi pomagamo tudi vsem ostalim segmentom družbe, da bodo normalno delovali, tudi gospodarstvu,'« je razlog sprejetih ukrepov pojasnil Poklukar in dodal, da bo na ta način posledično odrejenih manj karanten in višjih sil zaradi varstva otroka ob karanteni.

Že samo epidemiološka stroka izda več kot 40 tisoč karanten na teden »Epidemiološka situacija ostaja resna, pričakujemo še nadaljnji porast v naslednjih dnevih in tednih. Pozorni smo na to, kaj se dogaja v bolnišnicah. Situacija je stabilna, pritisk je še vedno velik ampak v primerjavi z delta valom je razlika očitna,« je dejal predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel. »Ne moremo dopustiti, da se omikron nekontrolirano širi po državi, kaj bo v bodoče, bomo videli čez nekaj tednov. Videli bomo, kaj se dogaja drugod po Evropi," je napovedal in dodal, da bodo čez nekaj tednom spremembe protokolov morda bolj prijazne. Karantene trenutno ostajajo eden ključnih ukrepov, čeprav so, kot je dejal Fafangel, »grob ukrep«. »Karantene so v enormnih številkah, samo epidemiološka stroka na teden izda več kot 40 tisoč karanten, treba je dodati še tiste, ki jih obvesti posameznik in tisti, ki obvestilo dobijo prek aplikacije," je pojasnil. Da se v šolah nekoliko sprostijo ukrepi, so se odločili zato, ker v šolah že sicer veljajo strogi ukrepi: mehurčki, zračenje, samotestiranje, nošnja mask in podobno. Zaradi izolacij in karanten ima država vse večje težave pri zagotavljanju kritične infrastrukture, predvsem zdravstva in socialnega skrbstva. »Sprememba pravil glede karanten v kritični infrastrukturi povzroča povišanje tveganja, a tudi če ni zdravnikov in medicinskih sester to povzroča tveganje za zdravje ljudi, zato smo predlagali nekaj dodatnih pristopov, da bi tveganje obvladovali, na primer nošnja FFP2 mask in dnevno testiranje,« je pojasnil Fafangel. »Razumemo, da so vsi utrujeni in naveličani, pozorno spremljamo, kaj se dogaja, čez nekaj tednov bo bolj jasno, kaj se dogaja, mogoče bodo spremembe bolj prijazne in lepše, a treba je prebroditi ta val na nek sprejemljiv način,« je še dejal Fafangel in vse še enkrat pozval na cepljenje.

Zaradi porasta okužb s koronavirusom v šolah prihaja do zamikov napotitve v karanteno Zaradi izrazitega porasta okužb s koronavirusom v zadnjih dneh se je obdobje od prejema seznama visokotveganih stikov, ki ga v primeru pojava okužbe s koronavirsusom pripravijo vzgojno-izobraževalni zavodi, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo za nekaj dni, opozarjajo na NIJZ. V soboto je zamik znašal dva dni, v prihodnjih dneh pa je pričakovati še podaljšan zamik, so napovedali na NIJZ. Ob tem so poudarili, da prejete sezname visoko tveganih stikov obravnavajo po vrsti glede na čas prejema. Kot so napovedali, bodo vložili vse napore, da bo časovni zamik čim krajši. »Predlagali smo, da vzgojno-izobraževalni zavodi še naprej ravnajo skladno z navodili. To pomeni, da ob potrjeni okužbi v oddelku začnejo izobraževanje na daljavo,« so pojasnili. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo tako za svoje otroke napotitev v karanteno na domu od NIJZ prejeli nekaj dni po začetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu na portalu eUprava je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice, so zagotovili. Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19, ki se sklicuje na informacije ministrstva za izobraževanje, je bilo v petek v karanteni zaradi visoko tveganega stika 31.735 osnovnošolcev in 12.035 srednješolcev.

Karantene ob vstopu v državo ni več mogoče prekiniti z negativnim testom Karantene ob vstopu v državo od danes ni več mogoče predčasno prekiniti z negativnim izvidom PCR-testiranja na okužbo z novim koronavirusom. Oseba, ki jo policija ob vstopu v Slovenijo napoti v karanteno na domu, bo v karanteni morala ostati polnih sedem dni. Ob tem je pričakovati tudi spremembe pravil odrejanje karantene ob stiku z okuženo osebo. Zaradi skrajšanja trajanja karantene na domu z deset na sedem dni je črtana možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom PCR, je ob sprejemu odločitve v petek navedla vlada. Brez napotitve v karanteno na domu lahko sicer v Slovenijo vstopi oseba, ki izpolnjuje pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, torej pogoj PCT, za kar mora imeti ustrezna dokazila. Sicer je pa v prihodnjih dneh pričakovati tudi uveljavitev sprememb pri odrejanju karantene ob stiku z okuženo osebo. Kot je v petek po sestanku koalicije na Brdu pri Kranju dejal predsednik vlade Janez Janša, bo ministrstvo za zdravje predlog spremembe veljavnosti karanten ob tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, pripravilo do danes, po sprejetju na vladi pa bi lahko začel veljati sredi tedna. Po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je skrajšanje karantene eden od ukrepov, s katerim bodo lahko pomagali gospodarstvu. Minister za zdravje Janez Poklukar pa je minuli teden nakazal, bi se spremembe lahko nanašale tudi na odrejanje karanten v šolstvu. Težave pri organizaciji pouka namreč povzroča predvsem novo pravilo, da mora učitelj v karanteno, če je bil 15 minut v istem prostoru kot okužen učenec, medtem ko je bil prej ta čas 45 minut.

Vlada jasneje določila izjeme od izpolnjevanja PCT-pogoja za mlajše od 12 let Vlada je na današnji dopisni seji spremenila odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z novim koronavirusom, ki zdaj bolj jasno določa izjemo od določbe, po kateri mlajšim od 12 let ni treba izpolnjevati PCT-pogoja. Gre za izjemo, ki določa, da morajo učenci opravljati testiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje za potrebe vzgojno-izobraževalnega programa, ali pa gre za testiranje s hitrimi testi, na podlagi katerega se za učence uveljavi izjema od karantene na domu v skladu s predpisom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku. Pri tem se navedeno samotestiranje šteje tudi za izpolnjevanje PCT-pogoja za udeležbo v glasbeni šoli, obšolskih dejavnostih in pri kolektivnem uresničevanju verske svobode, je sporočila vlada. Prav tako se določa izjema glede pogostnosti testiranja s hitrim antigenskim testom za samotestiranje za tiste učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, ki se morajo vsakodnevno presejalno testirati v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika namesto napotitve v karanteno na domu v skladu z odlokom, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, so z omenjenim odlokom med drugim otrokom zagotovili 20 hitrih antigenskih testov za samotestiranje na mesec. Dopolnjeni odlok določa, da učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno na domu, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti oz. pogoj prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem, ali predložijo dokazilo o negativnem rezultatu hitrega antigenskega testa, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Z namenom poenotenja zapisa se spreminjata tudi odstavka iz odloka tako, da se splošno določi, da mora uporabnik žičniških naprav in javnega prevoza potnikov predložiti dokazilo o izpolnjevanju PCT-pogoja. V noveli odloka se ureja še pogoj registriranih sedežev v javnem prevozu potnikov. Kot je navedel Poklukar, so z odlokom podrobneje definirali, kakšen mora biti prostor ob vozniku.

