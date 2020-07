Karantenske odločbe: Novi postopek, daljši zastoji

Danes so začeli karantenske odločbe izdajati na nov način, čakalne dobe na mejnih prehodih pa so bile precej daljše kot pred tednom dni. Na policiji trdijo, da za to ni kriva aplikacija, saj naj bi prišlo zgolj do manjših težav pri njenem delovanju.