Poleg teh je okuženih tudi 76 zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V karanteni je 87 oddelkov oziroma 0,9 odstotka vseh. V karanteni je skupaj 2144 otrok, učencev in dijakov. V osnovnih šolah je trenutno v karanteni 49 oddelkov. Podatkov o tem, koliko učencev in učenk se trenutno zaradi karantene izobražuje na daljavo, Sledilnik Covid-19 in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne beležita posebej oziroma podatkov (še) ni bilo mogoče pridobiti. V srednjih šolah je v karanteni 23 oddelkov.

Učenci in dijaki, ki so v karanteni, se izobražujejo na daljavo. Na organizacijo Arnes smo naslovili vprašanje v zvezi s težavami, ki so jih po naših informacijah danes zaznavali pri dostopu do spletnih učilnic. Na odgovore še čakamo. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pa so zatrdili, da Arnesove storitve delujejo brez težav.