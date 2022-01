Cene rastlinskih pridelkov so bile novembra lani v povprečju za 33,1 odstotka višje kot novembra 2020, cene živali in živalskih proizvodov pa so bile povprečno za 10 odstotkov višje.

Od rastlinskih pridelkov so se najbolj zvišale cene krompirja in žit, krompir je bil na letni ravni dražji za 91,3 odstotka, žita pa za 67,2 odstotka. Precej višje so bile tudi cene sadja (+42,2 odstotka) in industrijskih rastlin (+23,8 odstotka). Cene zelenjadnic so bile višje za 11,4 odstotka, cene vina pa za 3,1 odstotka.

Cene živali za zakol so bile v povprečju višje za 14,6 odstotka. Najbolj so se zvišale cene goveda (+26,9 odstotka), cene prašičev so bile višje za 6,8 odstotka, cene perutnine pa so bile za 1,2 odstotka nižje.

Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 6,3 odstotka višje kot novembra 2020. Povprečna odkupna cena mleka je bila višja za 8,8 odstotka, povprečna odkupna cena jajc pa nižja za 2,8 odstotka.

Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v novembru lani, je bila za 25,4 odstotka višja od dosežene v novembru 2020 in za 17,7 odstotka nižja od vrednosti odkupa v predhodnem mesecu, torej oktobru lani.