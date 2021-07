Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij: Potrošniki smo med epidemijo postali kot hrčki

Tatjana Zagorc, inženirka živilske tehnologije in doktorica znanosti iz biotehnologije, Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) kot direktorica vodi že 16 let. V šali pravi, da bi se bila za svoje člane pripravljena tudi stepsti, če bi bilo treba, zato je pri zastopanju njihovih interesov zelo neugodna sogovornica. Z njo smo se pogovarjali tudi o tem, kako se živilska industrija spopada s koronakrizo.