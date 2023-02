Kot je danes objavil državni statistični urad, so decembra cene rastlinskih pridelkov zrasle v povprečju za 14,5 odstotka. Na zvišanje so vplivale predvsem višje cene žita (za 41,4 odstotka), zelenjadnic, sadik in cvetja (za 20,7 odstotka) ter krompirja (za 13,1 odstotka). Povprečna cena vina je bila za 8,9 odstotka višja kot v predlanskem decembru, povprečne cene sadja pa so se znižale.

Živali in živalski proizvodi so se podražili za 35,9 odstotka. Cene živalskih proizvodov so zrasle za 47,8 odstotka. Povprečna cena mleka pri pridelovalcu se je na letni ravni zvišala za 56 odstotkov, povprečna cena jajc pa za 33 odstotkov. Cene živali za zakol so se podražile za 22,3 odstotka. Zvišanje je bilo najbolj opazno pri cenah prašičev (za 36,7 odstotka), višje so bile tudi cene goveda in perutnine.

V zadnjem četrtletju lani so bile cene rastlinskih pridelkov za 12,5 odstotka višje kot v zadnjem četrtletju leto prej. Na zvišanje so najbolj vplivale cene žit, zelenjadnic in krompirja. Cene živali in živalskih proizvodov so zrasle za 37,1 odstotka. Pri tem so bile cene živali za zakol višje za 23,4 odstotka, cene živalskih proizvodov pa za 49,1 odstotka. Izmed živali za zakol so se najbolj dvignile cene prašičev, in sicer za 34,3 odstotka. Cena mleka je bila pri pridelovalcu v povprečju višja za 56,2 odstotka.

Odkup za petino višji kot leto prej

Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila decembra za 20 odstotka višja kot leto prej. Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja se je zvišala za 31,7 odstotka. Vrednost odkupljenega mleka je zrasla za 51 odstotkov, vrednost odkupljenih jajc pa za 21,6 odstotka. Prav tako višje kot pred letom dni so bile vrednosti odkupljene živine (za 13,6 odstotka) in perutnine (za 29,3 odstotka).

Zvišala se je tudi vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo. Na drugi strani pa je bila vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo za 43,2 odstotka nižja kot pred enim letom, in sicer predvsem zaradi količinsko manjšega odkupa žit.

Inputi v kmetijstvu so se decembra v primerjavi z novembrom pocenili za 1,9 odstotka, v zadnjem četrtletju lani pa so bili malenkost dražji kot četrtletje prej. Na mesečni ravni so se cene najizraziteje znižale v skupini energija in maziva.