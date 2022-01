V Seulu so sprva navedli, da je šlo za »nedoločen izstrelek«, ki je poletel proti vzhodu. Kasneje pa je južnokorejska vojska sporočila, da naj bi severna soseda izstrelila najmanj dve raketi, in sicer naj bi šlo za balistične rakete kratkega dosega, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tudi japonska obalna straža je sporočila, da je najverjetneje šlo za balistično raketo.

Rakete so izstrelili na severozahodu države, letele pa so proti vzhodu, je sporočil generalštab južnokorejske vojske. Kako daleč so letele, za zdaj ni znano.

Kljub mednarodnim sankcijam v zvezi z njenim jedrskim programom je Severna Koreja letos izvedla že dva preizkusa raket - 5. in 11. januarja. Po navedbah Pjongjanga naj bi šlo za hipersonični raketi.

Po drugem testu, ki ga je osebno nadzoroval severnokorejski voditelj Kim Jong-un, so ZDA uvedle sankcije proti petim ljudem, povezanim s programom balističnega orožja v državi. Resolucije ZN sicer prepovedujejo Severni Koreji preizkušanje balističnih raket, ki lahko nosijo jedrsko konico.

Zunanje ministrstvo v Pjongjangu se je danes na to odzvalo s kritiko, češ da ZDA »namerno stopnjuje« situacijo. Če bodo »ZDA zavzele tako izzivalno stališče, bo Severna Koreja prisiljena sprejeti močnejši odziv«, je danes sporočil predstavnik ministrstva, poročanje severnokorejske agencije KCNA povzema francoska AFP.