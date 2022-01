Po podatkih južnokorejske vojske so raketo izstrelili z izstrelišča na kopnem in dodali, da razmere pozorno spremljajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Japonska vlada je sporočila, da je Severna Koreja domnevno izstrelila balistično raketo, ter prav tako izrazila zaskrbljenost.

ZDA so dogodek obsodile in Pjongjang pozvale k pogovorom. "Ta izstrelitev je v nasprotju z več resolucijami Varnostnega sveta ZN in predstavlja grožnjo za sosede Severne Koreje in mednarodno skupnost," je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta. Dodal je, da ZDA še naprej ostajajo zavezane diplomatskemu pristopu do Severne Koreje.

S State Departmenta so še opozorili, da je ZDA trdno zavezana k obrambi Južne Koreje in Japonske. Ameriški državni sekretar Antony Blinken in obrambni minister Lloyd Austin se bosta že v četrtek sestala na rednih varnostnih pogovorih z japonskimi kolegi.

Severna Koreja je zadnjo tovrstno izstrelitev izvedla oktobra lani, in to kljub temu, da resolucije ZN tovrstne preizkuse prepovedujejo.

Pjongjang že več let dela na raketah, ki jih je mogoče opremiti z jedrskimi konicami.

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v govoru prejšnji teden napovedal, da bodo tudi v novem letu nadaljevali krepitev vojaških zmogljivosti.

Medtem je dialog med Pjongjangom in Washingtonom zastal, od kar so leta 2019 propadli pogovori med severnokorejskim voditeljem in tedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.