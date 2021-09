Pjongjang je raketo izstrelil iz province Chagang na severu države proti Japonskemu morju, je sporočila južnokorejska vojska. Dodali so, da je najverjetneje šlo za raketo kratkega dosega. Niso pa pojasnili, kako daleč je letela in ali je šlo za balistično raketo.

Japonsko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je Pjongjang izstrelil balistično raketo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Južnokorejski svet za nacionalno varnost, ki se je sestal na izrednem zasedanju, je izrazil »obžalovanje nad izstrelitvijo v času, ko je politična stabilnost na Korejskem polotoku zelo krhka«.

Novo izstrelitev so obsodili tudi v Washingtonu in jo označili za »grožnjo« severnokorejskim sosedam in mednarodni skupnosti. »Ta izstrelitev predstavlja kršitev več resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov,« so zapisali na ameriškem State Departmentu. Dodali so, da njihova zavezanost obrambi Južne Koreje in Japonske ostaja trdna.

Severnokorejski veleposlanik pri ZN Kim Song je zgolj kakšno uro po izstrelitvi na Generalni skupščini ZN branil pravico svoje države do »razvijanja, preizkušanja, proizvajanja in posedovanja oborožitvenih sistemov«, kakršne imata Južna Koreja in ZDA.

»Mi zgolj gradimo svojo nacionalno obrambo, da bi se branili in zanesljivo obvarovali varnost in mir države,« je dodal po poročanju tujih agencij.

Pjongjang je ta mesec izvedel že več preizkusov raket, med drugim vodene rakete dolgega dosega in dveh balističnih raket kratkega dosega. Južna Koreja pa je prvič uspešno poskusno izstrelila balistično raketo s podmornice.

Južnokorejski predsednik Moon Jae-in je pretekli teden na GS ZN pozval k razglasitvi uradnega konca vojne med Korejema. Vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong-una, Kim Yo-yong je nato sporočila, da bi lahko pripravili vrh obeh Korej, a je pogoj za njegovo pripravo zagotovljeno obojestransko spoštovanje in nepristranskost.