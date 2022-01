Prestopi, poroke in enajstmetrovke

Leta 1966 je odličen srbski nogometaš Radoslav Bečejac prestopil iz beograjskega Partizana k Olimpiji. Prestop je dvignil veliko prahu, saj je bila višina prestopa 65 milijonov takratnih dinarjev in prvi takšne vrste, kar je ustrezalo vrednosti dvanajstih hiš in je bilo za tiste čase neverjetno. Prvič se je tudi zgodilo, da je bila vsota javno objavljena. Vsota je v današnjih časih za naše prostore še zmeraj visoka, v drugih evropskih ligah pa je to denar za povprečnega igralca.