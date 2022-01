Poleg Rusije in Kazahstana so v CSTO še Armenija, Belorusija, Kirgizistan in Tadžikistan. Zavezništvo je že ponoči napovedalo, da bo ugodilo zahtevi Kazahstana.

Armenski premier Nikol Pašinjan je na Facebooku objavil, da bi morali vojake napotiti za omejeno obdobje, »za stabilizacijo in normalizacijo razmer v državi«. Iz sekretariata CSTO so danes po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočili, da so predhodne enote ruskega kontingenta že začele izvajati svoje naloge.

»V skladu s sklepom sveta za kolektivno varnost CSTO, ki je bil sprejet 6. januarja 2022, so bile kolektivne mirovne sile Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti poslane v republiko Kazahstan za omejeno časovno obdobje, da bi stabilizirale in normalizirale razmere,« so sporočili.

Avtoritarno vodeni Kazahstan že nekaj dni doživlja proteste brez primere. Povod za proteste, ki so izbruhnili konec minulega tedna, je bilo občutno povišanje cen goriva v z nafto in plinom bogati nekdanji sovjetski republiki, ki ima več kot 18 milijonov prebivalcev. Protesti so se deloma že sprevrgli v nasilne, protivladne proteste s smrtnimi žrtvami in poškodovanimi.

V odgovor na proteste je kazahstanski predsednik Kasim-Džomart Tokajev odpustil vlado. Sam je proteste označil za »spodkopavanje celovitosti države«.