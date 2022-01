Nasilni protesti, ki jih je spodbudila občutna rast cen goriva, so izbruhnili pred več kot enim tednom. Iz zahodnih podeželskih območij so se nemiri hitro razširili v večja mesta, vključno z največjim kazahstanskim mestom Almaty, kjer je prišlo do ostrih spopadov med protestniki in policisti.

Predsednik Kasim-Žomart Tokajev je nemire označil za poskus državnega udara, ki je bil voden iz tujine. Nato je vzpostavil novo vlado in ukazal vojski, naj zatre nadaljnje demonstracije. Po ocenah poznavalcev je predsednik krizo izkoristil tudi za to, da je »zvezal roke« svojemu predhodniku in mentorju, dolgoletnemu kazahstanskemu voditelju Nursultanu Nazarbajevu. Ta je namreč tudi po umiku z vrha države leta 2019 doslej veljal za najmočnejšega politika v državi.

Še vedno pa ni jasno, kdo so bili oboroženi uporniki, ki so vdrli v upravne stavbe in policijske postaje po vsej državi. Tokajev jih je večkrat označil za teroriste, ni pa navedel nobenih podrobnosti.