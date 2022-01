Naloge premierja bo začasno, do oblikovanja nove vlade opravljal dosedanji podpredsednik vlade Alikan Smajlov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izredne razmere, ki vključujejo nočno policijsko uro ter omejitev gibanja, bodo v največjem mestu v državi Almatyju in pokrajini Mangistau, kjer so izbruhnili protesti, trajale do 19. januarja.

V Almatyju so bile v torek razmere kaotične, policija je posredovala s solzivcem, poroča AFP. Manjši protesti so potekali tudi v drugih mestih po državi.

Proteste je sprožila rast cen utekočinjenega plina, protestnikov pa ni pomirilo niti znižanje cen, ki ga je odredila vlada.

Tokajev je na oblasti od leta 2019. Za naslednika ga je izbral prejšnji predsednik Nursultan Nazarbajev, ki je državi vladal od leta 1989. Nazarbajev sicer ohranja vpliv, je vodja varnostnega sveta in t. i. voditelj naroda. Slednji položaj mu zagotavlja imuniteto ter precejšnje politične privilegije.