V torek malo pred poldnevom je zagorelo ostrešje stanovanjske hiše Na Livadi v Rogaški Slatini. Kriminalisti so ugotovili, da je zagorelo zaradi pregretja dimnika. Dobre pol ure pozneje je zagorelo v naselju Studenec pri Žalcu, tam so ognjeni zublji uničili mansardno stanovanje. Kriminalisti so z ogledom kraja požara ugotovili, da je zagorelo zaradi preboja električne energije na kuhinjskem aparatu v mansardnem stanovanju stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev. Pri začetnem gašenju požara se je lažje poškodovala lastnica.

Okrog 21. ure so bili policisti obveščeni še o požaru na stanovanjski hiši na naslovu Podgorje 22 pri Velenju. Ogenj je uničil ostrešje, na druge dele hiše se k sreči ni razširil. Je pa hiša uničena zaradi vode ob gašenju požara, gasilo ga je 60 gasilcev iz petih gasilskih društev z Velenjskega. Ti so ob prihodu na kraj intervencije najprej zavarovali bližnji gozd (hiša stoji namreč tik ob njem, v času požara pa je pihal močan veter), nato so se lotili gašenja hiše. A ostrešja jim ni uspelo rešiti. Prve ugotovitve kriminalistov kažejo, da je zagorelo zaradi isker, ki so preskočile iz dimnika na streho, ob močnem vetru se je požar hitro razširil na celotno ostrešje večje stanovanjske hiše. Ta ni več primerna za bivanje.

Velika solidarnost V hiši sta več desetletij prebivala upokojena zakonca Gabrijela in Danilo Vodovnik, ki se jima je v torek zvečer malo po 21. uri življenje postavilo na glavo. »Slišala sem, kako poka, ko sem sedela v kuhinji, in na to opozorila tudi moža, ki je sedel na kavču v dnevni sobi. Kmalu sva ugotovila, da gori hiša. Kljub šoku nama je uspelo poklicati gasilce. Hiše žal nisva imela zavarovane,« je pripovedovala Gabrijela Vodovnik, njen mož Danilo pa se je s solznimi očmi in tresočim glasom le stežka spominjal večera prej, ko so jima ognjeni zublji uničili njun dolgoletni dom. A že naslednje ure in včerajšnji dan so pokazali na solidarnost med sorodniki, sosedi, prijatelji. Že v dopoldanskih urah so odstranili in odpeljali uničeno ostrešje. Kraj požara si je ogledal tudi velenjski župan Peter Dermol, ki je družini obljubil pomoč: »Ob takih dogodkih še nikoli nismo pustili ljudi na cedilu. Niti tokrat jih ne bomo. V vsakem trenutku bomo pomagali zakoncema. Najprej z odvozom materiala s kraja požara, pomagali jima bomo pri iskanju nadomestnega doma in jima priskrbeli vse ostale nujne potrebščine za normalno življenje.«

Škode za sto tisočakov V naselju Skorba v občini Hajdina pa so v torek nekaj pred sedmo uro zvečer v dimniku stanovanjske hiše družine Klaneček zagorele saje. Požar se je zaradi močnega vetra hitro razširil na celotno streho in mansardo objekta. Posredovalo je kar 87 gasilcev PGD Hajdoše, Hajdina, Gerečja vas, Slovenja vas, Draženci in Ptuj. »Največje težave je povzročal močan veter, ki je izjemno hitro razpihal požar. Zato je v zelo kratkem času, govorim o minutah, zgorelo celotno ostrešje. Zaradi vetra je bilo zelo oteženo tudi delo gasilcev. Gašenje so morali v celoti opraviti z dihalnimi aparati in drugo zaščitno opremo, saj je bilo veliko dima,« je razmere opisal vodja intervencije, poveljnik PGD Hajdoše Stane Žumer. Požar so pogasili okrog 23. ure. Ogenj je popolnoma uničil ostrešje in večino strešne kritine ter dnevno sobo in kuhinjo. Člani PGD Hajdoše pa so na požarni straži ostali še vse do sedme ure zjutraj. Policisti še vedno zbirajo obvestila in ugotavljajo vzrok požara. Po prvih nestrokovnih ocenah bi bil vzrok za dimniški požar lahko tudi izpad elektrike na širšem območju, zaradi česar ni delala vodna črpalka, kar bi lahko vodilo do pregretja dimnika. Močan veter naj bi nato razpihnil iskre. V požaru ni bil nihče poškodovan. Kot je pojasnil hajdinski župan Stanislav Glažar, je družina preostanek noči prespala pri sosedih: »Kako naprej, bomo še videli. Seveda smo jim ponudili tudi pomoč. Zdaj bo najbrž treba ostrešje popolnoma odkriti z delovnimi stroji. Akcija pomoči je že stekla, ljudje se dogovarjajo za pomoč pri delu, pa tudi za morebitno sofinanciranje.« Po nestrokovni oceni je v požaru nastalo za okrog 100.000 evrov škode.