Še vedno bo potekal boj glede omejitev na eni strani in tega, kako močno si bomo želeli svobodo in kaj bomo zanjo naredili. Tukaj mislim na celotno svetovno družbo. Planeta Uran in Saturn bosta v začetku novega leta še nekaj časa delovala in nas vznemirjala, potem bosta izgubila moč, a bosta od septembra do novembra znova destabilizirala naše življenje. Uran, ki je planet napredka, izumov in tudi revolucije, bo še naprej povzročal težave glede visoke tehnologije, hrane in elektrifikacije, vendar bo po drugi strani prinašal novosti in tudi prijetna presenečenja. Uranova energija v biku nas prebuja in od nas zahteva, da razmišljamo široko, napredno in neustrašno. Uran omenjam zato, ker bo v drugi polovici leta ves čas v konjunkciji s severnim luninim vozlom, kar pomeni, da bomo morali spremeniti svoj sistem vrednot in prebuditi svoje potenciale.

Ekstremi, ki sem jih prej omenila, bodo vidni v podnebnih razmerah. Situacijo smo še poslabševali in v letu 2022, ko se bo Jupiter gibal v znamenjih rib in ovna, bodo tudi vremenske razmere ekstremne, enkrat bo preveč vode, drugič ognja.

Merkur bo prihodnje leto retrograden v zemeljskih znamenjih. Bolj cenjena bodo postala obrtniška dela, ugotovili bomo, da lahko tudi sami naredimo veliko opravil in se utegnemo lotiti tudi kakšnega ročnega dela. Predvsem pa bi bilo zelo dobro, da bi sami pridelali čim več hrane.

Manj lahko kritiziramo in si poenostavimo življenje. Ne bodimo takšni potrošniki kot doslej in se večkrat vprašajmo, ali neko stvar resnično potrebujemo.

To je lepa vibracija, ki govori o ljubezni, denarju, lepoti in estetiki, umetnosti in vrednotah. Kadar pa česa od naštetega ne dobimo, postanemo jezni, zato trpijo naša jetra, živci, želodec, oči in navsezadnje dobimo še gube. Včasih je jeza tudi dobrodošla, a le takrat, kadar jezno spreminjamo staro in škodljivo stanje v novo stanje, ki je prijazno in dobronamerno. Tri dvojke v letnici bodo prinašale močna čustva, nihanje razpoloženja, željo po prijateljskih vezeh in glasbi, a tudi več skrbi. Te bodo osnova za jezo, ki se bo v marsikom prebujala pogosteje in močneje. Če jeze ne obvladate, prične ta obvladovati vas in se spremeni v bes. Če besa ne obvladate, vas prične bes obvladovati in se spremeni v sovraštvo. Torej se splača jeziti samo takrat, kadar lahko z jezo naredimo nekaj dobrega zase in za družbo.

Epidemija je v ljudeh prebudila veliko slabega. Zdaj, ko je duh ušel iz steklenice, bo težko pomiriti ljudi. Bi bilo pa zelo primerno, če bi se pričeli bolj ukvarjati s seboj kot z vsemi drugimi. Epidemija se bo že pred začetkom pomladi umirila, a meseci od septembra do novembra bodo prinesli še en izziv.

Slovenci smo razklani na pol. Polovica jih dobro ve, koga bo volila, druga polovica pa si želi alternative, neke moralne, nepokvarjene ljudi, ki bodo v prvi vrsti pri odločitvah najprej pomislili na prebivalce in okolje, šele potem nase. Morda bo Slovenija po volitvah bolj zelena.

Izzivi bodo predvsem pri tem, kako bomo preklopili iz stanja strahu in skrbi v stanje ravnovesja. To ne bo enostavno in se bomo morali zavedati, da moramo biti sami vsak dan boljša oseba, da bo dobro, če bomo razvijali svoje potenciale, se osredotočali na rešitve in ne bomo obstali na mestu. Zavedajmo se, da vsaka naša misel, vsako naše dejanje vpliva na vse in da vse iz okolja vpliva na nas. Pomislimo na to, kako vplivajo naše odločitve na vsa bitja, ali moramo res vsak dan jesti meso, kako smo povezani z naravo… Dovolimo si živeti, ne životariti, smejmo se, veselimo se drobnih reči in bodimo hvaležni ter sočutni. To ne bo izziv le v tem letu, ampak tudi v letih, ki sledijo.

Ovni bodo morali biti v letu 2022 potrpežljivi, bodo pa od maja do konca oktobra menili, da je vse mogoče, in bodo tako privabljali srečo. Biki bodo imeli dobre priložnosti realizirati svoje načrte, kar bodo začeli, bodo tudi dokončali. Dvojčki bodo imeli veliko energije, dobivali bodo poslovne priložnosti in tudi nove ljubezni. Raki bodo postavljeni pred težke izzive, nepričakovani dogodki bodo od njih zahtevali strpnost in disciplino ter reševanje lekcij glede ljubezni, premoženja in tudi kariere. Levi bodo imeli srečo pri denarju, samo hiteti ne smejo in impulzivno reagirati. Device bodo zelo nihale v razpoloženju, še bolj kot sicer bodo morale analizirati vsako svojo odločitev. Tehtnice čaka lepo leto, v katerem bodo eksperimentirale in raziskovale. Škorpijoni bodo bolj svobodno zadihali, nujno zanje pa je, da bodo pozitivno razmišljali in se znali sprostiti in meditirati. Strelci bodo imeli srečo pri financah, ampak se bodo morali zanesti nase in ne bodo smeli prositi za nasvete drugih ljudi. Kozorogi se bodo sprostili in privabljali srečo v karieri in ljubezni. Vodnarji bodo od vseh znamenj najlažje našli ravnovesje, ki si ga vsi želimo. Ribice bodo imele izredno intuicijo, ki naj jo poslušajo, ko se bodo pojavile priložnosti za napredek in uspeh. Leto jim bo naklonjeno pri denarju in ljubezni, a še vedno bodo veliko morale delati za svojo rast.

Naj najprej pojasnim, da bo leto 2022 posebno tudi zato, ker bo imel Pluton velik vpliv na dogajanje v ZDA. Kar se dogaja v ZDA, ima vpliv tudi na druge države in to, na kar bodimo pozorni, so vrednote, mir in svoboda. Nasprotje miru je vojna. Nekaj se bo v prihodnjem letu dogajalo okrog 20. februarja, 3. marca, 12. julija in 28. decembra. Kaj bo to, bo pokazal čas, vsekakor pa bo nekaj, kar nas bo vznemirilo.

Astronomija proučuje vesolje na fizikalen način, astrologija pa govori o energiji planetov in zvezd. Planeti se gibajo in zaradi tega sproščajo vibracije, ki jih občutimo vsi. Tako kot človek ni samo telo, tudi planeti niso le krogla materije. Naše vesolje je polje energije, vse vpliva na nas in mi vplivamo na vse. To je zelo široka tema. Luna vsekakor vpliva na vse življenje na Zemlji. Ali posameznik prizna njen vpliv, je odvisno od njegovega prepričanja. Luna vpliva tudi na plimovanje in naše hormone, zakaj torej ne bi vplivala na naše razpoloženje in spanje? Je pa res, da so nekateri ljudje bolj senzitivni, drugi manj. Eni smo bolj povezani z naravo, drugi občutno premalo. Tudi mrki vplivajo na nas, in to nekaj mesecev, vendar se mora mrk »dotakniti« našega planeta v rojstni karti. Zato ga nekateri čutijo bolj kot drugi. Naši predniki so živeli z naravo, jo opazovali in imeli radi. Mi smo se od nje oddaljili in raje gledamo v ekrane. Če česa ne razumemo, še ne pomeni, da to nima vpliva na nas.

Ste točno tu, kjer morate biti. Moj nasvet je: ne jamrajte, ne smilite se sami sebi. Danes vprašajte vsaj eno osebo, kako se počuti, in potem ji prisluhnite. Takšna vprašanja postavljajte sleherni dan. Mir v srcu boste našli, če boste dobri, usmiljeni in ljubeči. To je lahko samo vaša odločitev, nihče vas v to ne more prisiliti. Potem prideta radost in sreča. Če niste srečni, se vprašajte, zakaj niste in kaj je treba storiti, da bi bili srečni. In ko boste našli odgovor, to storite.