#intervju Iztok Mlakar: Razen smeha ne bo ostalo nič

»Se dobimo v bifeju na železniški postaji?« je vprašal Iztok Mlakar, ki stanuje v stanovanjskem bloku za tiri. Stara avstrijska postaja je zdaj na robu Nove Gorice, na meji med Slovenijo in Italijo. Trg pred njo je doživel simpatično usodo. Tam so leta 2004 praznovali priključitev Slovenije Evropski uniji in ukinitev meje, ki so jo velesile leta 1947 postavile, ko se je Primorska priključila Jugoslaviji.