V zadnjem obdobju so se začeli pojavljati namigi, da bi isti prireditelji, ki prirejajo moško tekmovanje, na svojih skakalnicah gostili tudi žensko karavano. V torek pa je nekdanji avstrijski nordijski kombinatorec Mario Stecher, ki je na Smučarski zvezi Avstrije zdaj v vlogi športnega vodje za skoke in kombinacijo, še enkrat podprl prvotno zamisel s tekmami v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem.

Stecher je za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdil, da se s slovenskimi prireditelji že večji del leta dogovarjajo o izvedbi ženske turneje. »Vprašali so nas, če bi skupaj izvedli turnejo za ženske. Kot prvega partnerja smo imeli pripravljen Beljak. Naša prioriteta je zdaj tekmovanje z Beljakom in Ljubnim, najbolj pomembno pa je, da najdemo dolgoročno najboljšo možno rešitev.«

Stecher poudarja, da je treba skakalkam ponuditi premišljen koncept. »Kažejo izjemne predstave in naša naloga je, da to na najboljši možen način predstavimo javnosti.« Kot pravi, bo vse jasno v naslednjih mesecih do koledarske konference na Mednarodni smučarski zvezi (Fis).