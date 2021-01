Medtem ko so moški v svetovnem pokalu v smučarskih skokih že na polovici sezone, jo ženske po številnih odpovedih (Lillehammer, Saporo, Zao, Peking) šele dobro začenjajo. Sredi decembra so imele prvo tekmo sezone v Ramsauu v Avstriji, po več kot mesecu premora se bo tekmovanje nadaljevalo konec tedna na Ljubnem ob Savinji, kjer bodo v petek kvalifikacije, v soboto ekipna tekma in nedeljo preizkušnja posameznic (vse dni začetek ob 14. uri). Udeležba bo rekordna – 75 skakalk iz 17 držav, med njimi bo kar rekordnih 12 Slovenk: Bogatajeva, Breclova, Klinčeva, Križnarjeva, Komarjeva, Rogljeva, Mazijeva, Logarjeva, Repinc-Zupančičeva, Markutov, Vetrihova in Vtičeva.

Slovenska vrsta je opravila dva treninga na Ljubnem, kjer so vadile tudi nekatere druge reprezentance, skakalnica pa je odlično pripravljena. »Glede na treninge in tekme so pričakovanja visoka. Na zadnjih dveh tekmah na Ljubnem smo posegli po stopničkah, za katere imamo letos več kandidatk. Pripravljenost Križnarjeve, Bogatajeve in Klinčeve je takšna, da lahko posežejo po stopničkah, od drugih pa pričakujem odlične uvrstitve. Tekma na Ljubnem je za nas pomembna, še bolj pa svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oberstdorfu, kjer želimo imeti čim več tekmovalk v boju za kolajne,« je bila samozavestna napoved glavnega trenerja Zorana Zupančiča.

Nika Križnar je bila na prvi tekmi sezone v Ramsauu druga, trenutno pa ima nekaj težav zaradi bolečin v gležnju (zvin med ogrevanjem v telovadnici) in hrbtu. Ima sloves izredno agresivne tekmovalke, ki tudi na vsakem treningu da vse od sebe. »Ker je Nika pravi tank, gre velikokrat prek bolečin, ki se pojavijo, ko izvajamo močne treninge in vaje za eksplozivnost,« jo je pohvalil Zupančič. »Čeprav lani nisem imela konstantnih skokov, sem bila na Ljubnem tretja, zato letos merim na najvišjo stopničko. Vse bomo pogrešale najglasnejše navijače na svetu. Po tekmi v Ramsauu v mojih skokih ni bilo nihanj, sem pa delala veliko vaj za doskok. Tudi tako, da sem doma skakala kar s pručke. Doskok je boljši, ni pa še popoln,« je povedala 20-letna Križnarjeva.

Urša Bogataj se je po težki poškodbi kolena v tekmovalno areno vrnila s četrtim mestom v Ramsauu. »Dosežek me je presenetil, saj sem bila povsem zunaj tekmovalnega ritma. Na gibljivost kolena, s katerim imam še vedno težave, je treba paziti, zato delam nekatere vaje,« je izpostavila.

Medtem ko je bila v odlični formi, je Ema Klinec zaradi okužbe s koronavirusom izpustila tekmo v Ramsauu, a je karanteno izkoristila za študij, saj ni imela nobenih simptomov. »Dobro sem pripravljena, zato sem mirna. Še nikoli v karieri nisem na treningih delala tako konstantnih skokov. Na tekmi jih lahko še nadgradim. Ljubno je zelo specifična skakalnica, zato je pomembno, da se s pravim težiščem pripeljem na odskočno mizo,« je od samozavesti prekipevala Klinčeva. Na Ljubnem se ji stopničke izmikajo, saj je bila po dvakrat peta in šesta. Špela Rogelj je najbolj izkušena, saj na Ljubnem tekmuje od začetka tekmovanj pred desetimi leti, vendar je v njenem koledarju podčrtan 25. februar, ko je tekma za kolajne na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.