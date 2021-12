Zelo sem vesela, da sem po dolgem čakanju prišla do prve zmage v svetovnem pokalu. Potem ko sem v preteklosti dvakrat že zapravila vodstvo po prvi seriji, sem si tokrat rekla, da grem po tisto, za kar sem trenirala. Z zmago je izginil črviček iz moje glave glede nadaljevanja sezone. V Lillehammerju na srednji skakalnici nisem imela pravih občutkov, a sem ostala mirna in dobre skoke pokazala naslednji dan na veliki skakalnici. Moji skoki so stabilni in grem mirno naprej.

Da, vendar nisem bila zasuta s klici in čestitkami, zato sem se lahko osredotočila na nove naloge. Prejela sem veliko čestitk in vedno tudi odpišem.

Zame je bila velika stvar, da sem postavila nov mejnik v karieri. Prvič me ni zmotilo zelo dolgo potovanje, po katerem so občutki v hudem mrazu drugačni kot na drugih prizoriščih. Na odprtem sem bila le, ko je bilo treba, da nisem po nepotrebnem izgubljala energije.

Vsi štirje skoki so bili na isti dan in zelo podobni. Le razmere v zraku so bile malo drugačne in se ni povsem izšlo. Tudi tekmice so dvignile raven svojih skokov. Škoda za pol točke, da nisem bila znova na stopničkah.

Ne. Je iz enakega materiala kot startna številka. Domov si želim prinesti še kakšno rumeno majico. Povsem se bom osredotočila zgolj na skoke, da jih izpilim do popolnosti.

Prišla sem na svoj račun. Jedla sem izjemno okusne rakce, kakovostnega lososa ter vaflje z javorovim sirupom, marmelado in sirom iz kozjega mleka, ki ga vedno prinesem domov, da razveselim še svojo družino.

Moja pričakovanja so že nekaj let visoka. Vsako tekmo moraš biti maksimalno pripravljen in strmela bom k temu. V olimpijski sezoni se je konkurenca še zaostrila. Zelo sem vesela vrnitve Nemke Katharine Alathaus, ki je novo zmago dosegla po treh letih. Avstrijka Marita Kramer in Japonka Sara Takanaši sta že nekaj časa na visoki ravni. Ne smem pozabiti na reprezentančne kolegice, saj so Urša Bogataj, Nika Križnar in Špela Rogelj tako dobre, da od njih črpam energijo in na vsakem treningu dam svoj maksimum.

Ta spada med moje najljubše skakalnice. Všeč mi je, da je na njej mogoče brez težav skočiti prek 140 metrov. Želim leteti čim dlje. Bomo videli, kako dolge skoke bo dovolilo vodstvo tekmovanja.