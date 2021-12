Slovenska uvrstitev na svetovni lestvici mednarodnega nogometa je za tri mesta slabša, kot je bila decembra lani, ko je bila slovenska enajsterica 62. reprezentanca sveta. Medtem pa so Slovenke na 48. mestu na Fifini lestvici ženskih reprezentanc. Najvišje je bila slovenska moška reprezentanca uvrščena oktobra/novembra 2010, ko je bila 15.

Na vrhu lestvice bo še četrto leto po vrsti končala Belgija. sledita Brazilija in Francija. Med prvo deseterico so še Anglija, Argentina, Italija, Španija, Portugalska, Danska in Nizozemska. Po podatkih Fife je v letu 2021 najbolj napredovala reprezentanca Kanade, ki je na 40. mestu.

Zaradi pandemije covida-19 je bilo leta 2020 na sporedu le 352 reprezentančnih tekem. Od leta 1987, ko jih je bilo 323, ni bilo tako malo tekem v koledarskem letu. Nasprotno pa je globalni nogomet na svetovni ravni leta 2021 nadoknadil izgubljeni čas z rekordnimi 1116 odigranimi tekmami, še navaja Fifa na spletni strani.