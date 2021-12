NZS podaljšala pogodbo s selektorjem Matjažem Kekom

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je podaljšala pogodbo s selektorjem Matjažem Kekom. Reprezentanco bo vodil v naslednjem ciklu lige narodov in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024 v skladu z dogovorom in usmeritvami, ki so bile skupno zastavljene že tedaj, ko se je Kek vrnil na selektorsko klop članske reprezentance, so sporočili iz NZS.