V Izraelu bodo začeli cepiti s četrtim odmerkom

Izraelski premier Naftali Benet je v torek po posvetovanju s skupino strokovnjakov sporočil, da bodo zdravstveno osebje in vsi Izraelci, starejši od 60 let, upravičeni do četrtega odmerka cepiva proti covidu-19. Vse upravičence je pozval, naj se cepijo. “Pozivam vse, ki izpolnjujejo kriterije, ki so jih določili člani komisije. Pojdite in se cepite. Prevzemite odgovornost za zdravje in preživetje vseh nas. Cepiva rešujejo življenja,” je dejal Naftali Benet. Dodal je, da gre za čudovito novico, ki bo ljudem pomagala premagati omikronski val, s katerim se sooča svet, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Četrti odmerek bodo lahko prejele tudi osebe z oslabljenim imunskim sistemom. Vsi upravičenci pa ga bodo lahko prejeli vsaj štiri mesece po tretjem odmerku, sporočilo izraelskega ministrstva za zdravje povzema francoska tiskovna agencija AFP.