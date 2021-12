Madžarski voditelj Viktor Orban se bo na naslednjih volitvah, ki bodo predvidoma potekale v aprilu, prvič po zelo prepričljivi zmagi in prevzemu oblasti leta 2010 soočil z nekoliko močnejšo združeno opozicijo, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters.

Sklicujejo se na anketo inštituta Republikon, ki je bila objavljena na spletnem portalu telex.hu, v kateri je šest združenih opozicijskih strank podprlo 36 odstotkov vprašanih, Orbanovo stranko Fidesz pa 33 odstotkov, medtem ko je bila skoraj četrtina anketirancev neodločena.

Madžarsko šeststrankarsko opozicijo vodi nestrankarski konservativni kandidat Peter Marki-Zay, v njej pa so združene zelo različne stranke, od socialistov in liberalcev do desne stranke Jobbik, ki je bila v preteklosti profilirana kot skrajno desna.

Republikon pravi še, da so rezultati ankete skladni z raziskavo javnega mnenja iz začetka letošnjega leta, kažejo pa na to, da se opozicija kljub vzponu po oktobrski zmagi Marki-Zaya na izboru skupnega vodilnega kandidata madžarske opozicije še vedno trudi pridobiti pozornost večjega števila neodločenih volivcev.

Ob tem pa tudi preostale ankete, ki so jih po podatkih Reutersa različne inštitucije in agencije opravile med avgustom in decembrom 2021, kažejo na tesen volilni izid in večinoma napovedujejo precej izenačen boj med Orbanom in združeno opozicijo.