Direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič glede na pojasnila članov zbornice ocenjuje, da pretežno vse bloke, ki imajo skupne kotlovnice in za katere upravnik v njihovem imenu in za njihov račun nabavlja plin ali električno energijo, dobavitelji energentov uvrščajo med poslovne odjemalce.

Tako etažni lastniki v blokih plačujejo več za ogrevanje in tudi za rabo elektrike v bloku, denimo za razsvetljavo v bloku in dvigalo. Pri električni energiji so sicer zneski po njegovih pojasnilih za skupno rabo bistveno manjši, večja razlika je le pri tistih, ki imajo skupno kotlovnico in se ogrevajo na toplotno črpalko. »Električna energija je problematična, ampak ni tako boleča, ker so zneski majhni, medtem ko so zneski pri zemeljskem plinu precejšnji,« je navedel.

Razlika v ceni je kar 250-odstotna

Na težavo so sicer opozorili upravniki, ki se jim zdijo razlike pri etažnih lastnikih napačne. Čeprav se to dogaja že nekaj let, se je razlika povečala v času naraščajočih cen energentov. Prej so bile namreč cene za gospodinjski in poslovni odjem skoraj podobne, večinoma so bile za male poslovne odjemalce celo malenkost nižje, en ali dva odstotka, zdaj pa je razlika kar 250-odstotna.

Medtem pa so etažni lastniki v blokih, kjer energent kupujejo skupaj, a ima vsak svojo kurilno napravo v stanovanjih, obravnavani kot gospodinjski odjemalci. »To so paradoksalne zadeve in bi jih bilo treba rešiti sistemsko, ne samo zaradi razlik v ceni. Ni prav, da so gospodinjski odjemalci v blokih karakterizirani kot poslovni odjemalci,« je poudaril Udovič.

Številni bloki imajo v pritličjih denimo frizerski salon, lokal ali druge poslovne prostore, ampak zaradi tega po njegovem mnenju še ne moremo reči, da je ves blok poslovni odjem. »Izgleda, da bolj kot si želel biti energetsko učinkovit in zagotavljati toploto za čim večje število odjemalcev iz enega vira, bolj se v takšni situaciji izkaže, da zaradi razlik v ceni za gospodinjske in poslovne odjemalce to ni najceneje. Izgleda, da je skoraj najceneje, da imaš v svojem stanovanju svoj gorilec,« je dodal.