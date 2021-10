Vlada krenila v boj s cenami energentov

Vlada je sprejela prve ukrepe za zajezitev rasti cen energentov. Po 9. novembru bo maržo za kurilno olje omejila na največ šest centov na liter. Prihranki iz tega naslova so minimalni, kot rešitev se omenja rezanje davkov in dajatev; nadaljnji ukrepi so odvisni od gibanja cen na svetovnem trgu. Za pomoč najbolj ranljivim so na mizi tudi energetski vavčerji.