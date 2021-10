Številni Evropejci se soočajo z najvišjimi računi za elektriko v minulem desetletju, zato je takojšnja prednostna naloga zavarovati potrošnike, je izziv ponazorila evropska komisarka za energijo Kadri Simson, ki je danes v Bruslju predstavila nabor rešitev.

Kratkoročni ukrepi so v rokah članic. Okoli 20 jih že ukrepa ali ukrepe načrtuje. Simsonova je danes povedala, da jih je o konkretnih ukrepih doslej obvestilo šest članic. Vse članice pozivajo, naj bodo ukrepi začasni in ciljni ter v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh, torej naj ne izkrivljajo trga.

Finančna pomoč najranljivejšim

Komisija v naboru kratkoročnih ukrepov predlaga finančno pomoč najranljivejšim potrošnikom, in sicer članice poziva, naj za to uporabijo dodatnih 10,8 milijarde evrov prihodka v prvih devetih mesecih tega leta glede na enako obdobje v letu prej, ki so ga prejele v okviru sheme za trgovanje z izpusti ETS. Med konkretnimi možnostmi navaja vavčerje ali delna plačila računa, začasen zamik plačila računa, ciljno zmanjšanje davčne stopnje in varovala proti izključitvi iz omrežja, za podjetja pa državne pomoči.

Med srednjeročnimi ukrepi na ravni EU pa komisija izpostavlja krepitev naložb v obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost ter zmogljivosti za shranjevanje plina. Trenutne zaloge plina v EU trenutno zadostujejo za 20 odstotkov letne porabe plina.

Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem v Ljubljani je komisija v okviru današnjega svežnja pozvala k pripravi študije o koristih in slabostih obstoječega trga elektrike in k priporočilom za ukrepanje. Predlaga tudi premislek o prenovi zakonodaje o varnosti oskrbe z energijo za zagotovitev boljšega delovanja sistema shranjevanja plina v Evropi in preučitev morebitnih koristi prostovoljnega skupnega naročanja plina.