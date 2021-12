V deželah Brandenburg, Tirolska in Predarlsko bo od nedelje naprej znova odprto vse. V deželah Spodnja Avstrija, Solnograška in Štajerska se bodo gostinski lokali in prenočitveni objekti znova odprli šele 17. decembra. Zgornja Avstrija medtem do tega datuma še ohranja zaprtje.. Na Dunaju naj bi se medtem gostinski lokali in hoteli odprli 20. decembra, kot je že bilo napovedano. Na Koroškem medtem še ni padla odločitev, kako bodo ukrepali v prihodnje, napovedana je za četrtek.

Na zvezni ravni so bili, kot je na novinarski konferenci pojasnil Nehammer, določeni "minimalni standardi" in ti deželam dovoljujejo, da po sobotnem izteku zaprtja znova odprejo vsa področja javnega življenja - trgovine, storitvene dejavnosti, kot so frizerji, gastronomijo, turizem, kulturo in šport. Seveda le za cepljene in prebolele ter ob spoštovanju zaščitnih ukrepov. Posamezne zvezne dežele pa, če tako presodijo, lahko ukrepajo strožje in nekatere so se za to že odločile.

V notranjih prostorih bodo sicer tako množični dogodki z do 2000 udeleženci dovoljeni, a le ob določenih sediščih, spoštovanju pogoja PC in uporabi zaščitnih mask tipa FFP2. Pogoj PC in maske FFP2 bodo obvezni tudi v muzejih in za obisk razstav. Na prireditvah prostem bo dovoljenih do 4000 obiskovalcev. Če na prireditvi ni določenih sedišč, bo dovoljenih največ 25 udeležencev.

Gostinski lokali so lahko medtem odprti do najkasneje 23. ure, nočni lokali ostajajo zaprti, je pojasnil avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein. Tudi na področju športa je obvezen pogoj PC, zaščitne maske pa niso obvezne zgolj pri neposrednem izvajanju športnih aktivnosti. To velja tudi za fitnese.

Za necepljene, ki covida-19 niso preboleli, se zaprtje medtem nadaljuje, so bili jasni udeleženci današnjih pogovorov na Dunaju, člani zvezne vlade in voditelji posameznih dežel.