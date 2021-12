Tudi Velika Britanija oznanila diplomatski bojkot zimskih OI

Poleg Združenih držav Amerike in Avstralije je tudi Velika Britanija oznanila diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger v Pekingu, ki bodo med 4. in 20. februarjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je danes na novinarski konferenci dejal britanski premier Boris Johnson.