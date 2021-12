Kitajska odločno nasprotuje bojkotu, napovedala pa je tudi odločne protiukrepe. Obenem so na Kitajskem Washington obsodili tudi »kršenja politične nevtralnosti v športu«.

»Poskusi ZDA, da bi se vmešali v zimske olimpijske igre v Pekingu iz ideoloških predsodkov, ki temeljijo na lažeh in govoricah, bodo le razkrili njihove zlovešče namene,« je novinarjem dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian.

ZDA so napovedale diplomatski bojkot zimskih OI zaradi kršitve človekovih pravic na Kitajskem, so v ponedeljek poročale agencije. Gre za ukrep, ki ne bo vplival na udeležbo in olimpijske nastope ameriških športnikov v Pekingu.

Ti bodo v Pekingu normalno tekmovali, ZDA pa na igre ne bodo poslale diplomatskega predstavnika kot odgovor na kršenje človekovih pravic, je v ponedeljek sporočila Bela hiša. Organizacije za človekove pravice oblastem v Pekingu očitajo represijo Ujgurov v provinci Xinjiang ter zatiranje v Tibetu, Hongkongu in drugih avtonomnih regijah.

Predsednik Joe Biden je prejšnji mesec dejal, da razmišlja o diplomatskem bojkotu, ko je kritično govoril o stanju človekovih pravic na Kitajskem. V Washingtonu zagovarjajo stališče, da gre pri kršitvah človekovih pravic Ujgurov v pokrajini Xinjiang za »genocid nad manjšinskim muslimanskim prebivalstvom«.

Že po javno izraženi grožnji z napovedjo diplomatskega bojkota iger so se zelo odklonilno odzvali na kitajskem zunanjem ministrstvu. Zhao Lijian je takrat posvaril vpletene, »naj nehajo pozivati k bojkotu iger, da to ne bo ogrozilo dialoga in sodelovanja med Kitajsko in ZDA pri pomembnih zadevah«.