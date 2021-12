Nedeljski dnevnik: Dušica Kunaver, zbirateljica slovenskega ljudskega izročila: »Ko je bilo najhuje, smo prepevali«

Njeno življenje je prepojeno s knjigami. Tistimi, ki jih je napisala, in drugimi, o katerih nenehno razmišlja, da jih še napiše. S knjigami na policah, katerih naslovi nakazujejo ljubezen do slovenskega ljudskega izročila, ljudskih pesmi in pripovedi, bajk in basni ter mitoloških bitij, ki še vedno živijo v zavesti vsakega od nas in nam kažejo pot resnice. Dušica Kunaver je upokojena učiteljica angleščine in ruščine, od nekdaj prevzeta nad slovenskim ljudskim izročilom, ki je bogato kot le redkokje na stari celini. Ko se je upokojila, ji je začel čas dopuščati, da podrobneje razišče naš pestri bajeslovni svet, poln vil, velikanov, škratov, povodnih mož, in zapiše vse tisto, kar bi bilo morda že z naslednjo generacijo pozabljeno.