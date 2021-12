Domače moštvo iz Teksasa je dobro začelo dvoboj in na tekmi celo vodilo s 17 točkami, a se moštvo mrežic ni predalo. Dončić je s trojko od table vodstvo Dallasa ob zvoku sirene ob polčasu povišal na 12, v tretji četrtini pa je ta znašala 17 točk po trojki Latvijca Kristapsa Porzingisa (71:54).

Toda Kevin Durant, James Harden in ostali so pokazali, zakaj so trenutno vodilno moštvo vzhodne konference. V zadnji četrtini so namreč tekmecu dovolili le še 13 točk in preobrat končali po dveh zadetih metih starega znanca slovenske izbrane vrste, Avstralca Pattyja Millsa ter predvsem Hardna in Duranta, ki sta z zadnjima košema Brooklynu omogočila vodstvo 102:99. Zadnja poskusa za tri sta nato v enem napadu zgrešila tako Dončić kot Tim Hardaway mlajši.

Slovenski as je ob vrnitvi na parket, izpustil je eno tekmo zaradi poškodbe gležnja in palca na roki, dosegel 28 točk, iz igre pa je zadel devet od 21 metov. Za tri je zadel tri od enajstih, s črte prostih metov pa sedem od osmih. Obenem je zbral še šest skokov in devet podaj ob le eni izgubljeni žogi v 36:33 minute na parketu. Za Brooklyn sta Durant in Harden (12 podaj) dosegla 24 oz. 23 točk.

Naslednja tekma moštvo Dallasa čaka že v noči na četrtek v gosteh proti Memphis Grizzlies.