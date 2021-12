Osnovnošolci posneli film o svojem kraju Mojca Marot

Učencem Osnovne šole Trbovlje se je ob postavitvi kipa Prometeja porodila ideja, da bi zgodovino svojega rudarskega mesta približali tudi tistim, ki ga ne poznajo najbolj. Sprehodili so se po Prometejevi učni poti in v filmu opozorili na posebnosti in zanimivosti, ki bodo pritegnile pozornost tako občanov kot tudi drugih obiskovalcev.